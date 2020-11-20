Taşköprü sarımsağında 2021 yılı üretim sezonuyla ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Taşköprü Sarımsağının marka değerini koruma ve uygulama planı" çerçevesinde 2021 yılı üretim sezonuyla ilgili toplantı düzenlendi.

Taşköprü Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Çağlar Partal, Taşköprü sarımsağının öneminden bahsederek, sarımsakla ilgili çalışmalarda belli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise Taşköprü sarımsağının dünyaca ünlü olduğuna işaret ederek, coğrafi işaret belgesi bulunması nedeniyle de ayrı bir önem kazandığını vurguladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Şallı da Taşköprü sarımsağının marka değerini koruma ve uygulama planı çerçevesinde yaklaşık 2 yıldır çalışma yürüttüklerini belirtti.

Toplantıya Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ümit Uçar, Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hakan Özsoy, Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu ile Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Selçuk Oğuz katıldı.