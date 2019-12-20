Taşköprü'ye sabit boru hattından doğal gaz verilmeye başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşköprü'ye sabit boru hattından doğal gaz verilmeye başlandı - Son Dakika

Taşköprü'ye sabit boru hattından doğal gaz verilmeye başlandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine sabit boru hattından doğal gaz verilmeye başlandı.

Taşköprü'ye sabit boru hattından doğal gaz verilmeye başlandı, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine sabit boru hattından doğal gaz verilmeye başlandı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kırha köyünde kurulan doğal gaz basınç düşürme istasyonunda gerçekleşen doğal gaz vana açma töreninde, ilçede 2017 yılından itibaren taşımalı sistem doğal gaz kullanıldığını hatırlattı.

İlçede artık sabit boru hattı ile gelen doğal gazın vanasını açtıklarını aktaran Çatal, "Çalışmalarda emeği geçen Kargaz yetkililerine, personeline ve herkese katkılarından dolayı teşekkür eder, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kargaz Kastamonu İşletme Müdür Burak Kurtoğlu da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dua edilmesi ve kurban kesiminin ardından vana açma işlemi gerçekleşerek, ilçeye sabit boru hattından doğal gaz verildi.

Abdullah Çatal, Kastamonu, Taşköprü, Kargaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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