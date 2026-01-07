Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan 33130 sayılı kararname ile Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliğine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Bu çerçevede Çankırı'nın başarılı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliğine atandı. Atama kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Taşolar'ın yeni görevine yakın zamanda başlaması bekleniyor. - IĞDIR