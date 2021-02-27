Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, tedavi altına alındı.
Öztürk, 2 gün önce halsizlik, baş ağrısı şikayetleriyle Taşova Devlet Hastanesinde test yaptırdı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan Öztürk, hastanede tedavi altına alındı.
AK Parti Taşova ilçe Başkanı Tekin Sobacı, Öztürk'ün hastanede tedavisinin devam ettiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
Öztürk'e geçmiş olsun dileklerini ileten Sobacı, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka riayet etmeleri konusunda uyardı.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Taşova Belediye Başkanı Öztürk'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika