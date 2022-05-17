Taşova'da Engelliler Haftası Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Taşova'da Engelliler Haftası Kutlandı

17.05.2022 15:42
Taşova'da Engelliler Haftası Kutlandı

Taşova ilçesinde Engelliler Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Taşova ilçesinde Engelliler Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğuna işaret etti.

Engelliler Haftası'nın engelli bireyleri hatırlama değil, onlarla geçirecekleri gün ve saat sayısını artırmak, onlarla daha fazla diyalog içerisinde olmak anlamına geldiğini anlatan Gökcecik, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde engelli bireylere sağlanan haklar, engelli bireylere ne kadar önem gösterdiğimizin göstergesi, onların toplumumuzdaki eksik kalan yanlarını fazlalaştırmaya çabaladığımızın bir neticesidir." dedi.

Program, özel öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve tiyatro gösterimi, şiirlerin okunması ile hazırlanan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Temiz ile öğrenciler katıldı.

???????

YORUMLAR
500
Midyat Belediyesinden Engelliler Haftası Etkinliği Midyat Belediyesinden Engelliler Haftası Etkinliği
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Engelliler Haftası, Hisarcık, Taşova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova'da Engelliler Haftası Kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:31 Eve gelen kuryenin uzattığı boş kağıdı imzaladı, 95 bin dolarlık senetle icraya verildi
20:29 Uçurumdan denize atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 22:06:38. #1.12#
SON DAKİKA: Taşova'da Engelliler Haftası Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement