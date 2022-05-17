Taşova'da Engelliler Haftası Kutlandı

Taşova ilçesinde Engelliler Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğuna işaret etti.

Engelliler Haftası'nın engelli bireyleri hatırlama değil, onlarla geçirecekleri gün ve saat sayısını artırmak, onlarla daha fazla diyalog içerisinde olmak anlamına geldiğini anlatan Gökcecik, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde engelli bireylere sağlanan haklar, engelli bireylere ne kadar önem gösterdiğimizin göstergesi, onların toplumumuzdaki eksik kalan yanlarını fazlalaştırmaya çabaladığımızın bir neticesidir." dedi.

Program, özel öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve tiyatro gösterimi, şiirlerin okunması ile hazırlanan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Temiz ile öğrenciler katıldı.

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