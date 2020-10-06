Taşova'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi - Son Dakika

Taşova Kaymakamlığı tarafından mahalle ve köy muhtarları ile kurum müdürlerine yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen seminerde konuşan Amasya Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Azize Doyran, şiddete dair öğrenilmiş ve kalıplaşmış yanlış bilgiler olduğunu söyledi.

Şiddete dair hizmet veren mekanizmalara ulaşılarak destek alınmasının çok önemli olduğuna işaret eden Doyran, "Kadınlara uygulanan şiddet, kadınların toplumsal alandan uzaklaşmalarına, psikolojik travmalar yaşamalarına, fiziksel anlamda zarar görmelerine ve kadınların yaşamda zorlanmalarına neden olan toplumsal bir sorundur. Yapılan şiddet tanımları bizlere, istemli davranışlar bütününün yanı sıra şiddetin bir gruba, kişiye ait bir sorun değil de toplumsal bir problem olduğunu göstermektedir." dedi.

Seminere Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan ve diğer yetkililer katıldı.