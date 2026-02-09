Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.E. (64) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Destek köyü mevkisinde dereye devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.E. (54) yaralandı.
Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Taşova'da Otomobil Dereye Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?