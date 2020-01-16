Taşova'da özel eğitim öğrencileri tarafından yakma sanatı ve resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Taşova'da özel eğitim öğrencileri tarafından yakma sanatı ve resim sergisi açıldı

14 dakika önce

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan yakma sanatı ve resim sergisi, açıldı.

Taşova'da özel eğitim öğrencileri tarafından yakma sanatı ve resim sergisi açıldı, System.String[]

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan yakma sanatı ve resim sergisi, açıldı.

Okul müdürü Ayhan Soyal, serginin açılışında yaptığı konuşmada, özel eğitim öğrencilerin gönüllerinin de özel olduğunu söyledi.

Sergide bulunan eserlerin de özel olduğunu vurgulayan Soyal, "Diğer öğrencilerimize göre dezavantajlı olarak eğitim gören bu özel öğrencilerimizin hayata bağlanmaları, meslek edinebilmeleri, topluma karışabilmeleri ve 'Benim de yapabildiğim becerilerim var' diyebilmeleri ve öz güvenlerinin gelişmesi için bütün imkanlarımızı seferber etmekteyiz." dedi.

Açılışa Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Anadolu Lisesi, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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