Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor - Son Dakika

Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor

14.01.2021 20:26

Taşova Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır'ın aşı olması Sağlık çalışanlarının aşı olması Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır'ın açıklaması AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı yapılmaya başladı.

Taşova Devlet Hastanesi

Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır'ın aşı olması

Sağlık çalışanlarının aşı olması

Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır'ın açıklaması AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı yapılmaya başladı. Aşıyı ilk olarak Devlet Hastanesi Başhekimi Edip Alptuğ Kır yaptırdı.

Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor
Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor
Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor
Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor

Taşova Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşova'da sağlık çalışanları aşılanıyor - Son Dakika


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