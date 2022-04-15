Taşova Kaymakamı Gökcecik, muhtarlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Taşova Kaymakamı Gökcecik, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

15.04.2022 11:49
Taşova Kaymakamı Gökcecik, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, köy ve mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, köy ve mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Gökcecik, ilçedeki bir kafede düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışmanın zirvede olduğu bir ay olduğunu söyledi.

Herkesin ramazan ayını tebrik eden Gökcecik, "Birlik ve beraberliklerin daha da pekiştiği bu mübarek ayda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Şimdiden mübarek Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum." dedi.

İftara Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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