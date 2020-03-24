“Tat ve koku alma duyularımı kaybettim” - Son Dakika
Son Dakika Spor “Tat ve koku alma duyularımı kaybettim” - Son Dakika Spor

“Tat ve koku alma duyularımı kaybettim”

7 saat önce

Yaklaşık iki hafta önce koronavirüs tanısı konulan Rudy Gobert, test sonucunun ardından karantina altına alınmıştı.

“Tat ve koku alma duyularımı kaybettim”, System.String[]

Yaklaşık iki hafta önce koronavirüs tanısı konulan Rudy Gobert, test sonucunun ardından karantina altına alınmıştı. 28 yaşındaki pivot, Twitter hesabından paylaştığı gönderilerde tat ve koku alma duyularını kaybettiğini söyledi.

“Tat ve koku alma kaybı kesinlikle virüs semptomlarından. Son dört gündür hiçbir şeyin kokusunu ve tadını alamıyorum. Bu duyularımı kaybettim. Aynı şeyi yaşayan var mı?”

Gobert, test dönemi öncesinde bir basın toplantısında bütün muhabirlerin mikrofonlarını kasten elleyip, “Bakın ben de sizin gibiyim. Sizinle aramıza koronavirüs engeli koymalarını anlamıyorum. Siz de değerlisiniz ben de” demiş ve ardından koronavirüs tanısı konulunca eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Gobert’in yanı sıra Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant ve Marcus Smart’a koronavirüs tanısı konulurken Brooklyn Nets’ten ve Los Angeles Lakers’tan adı açıklanmayan bazı oyuncuların da koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

Rudy Gobert, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:00 

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