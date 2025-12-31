Tatiana Schlossberg Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Tatiana Schlossberg Hayatını Kaybetti

Tatiana Schlossberg Hayatını Kaybetti
31.12.2025 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

John F. Kennedy'nin torunu Tatiana Schlossberg, 35 yaşında kanser nedeniyle vefat etti.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin gazeteci torunu Tatiana Schlossberg yaşamını yitirdi. John F. Keneddy Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi, Tatiana Schlossberg'in 35 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

CİDDİ BİR KANSER TÜRÜ İLE MÜCADELE EDİYORDU

Sanal medyadan yapılan paylaşımda, "Güzel Tatiana'mız bu sabah vefat etti. O her zaman kalbimizde olacak" ifadesi kullanıldı. Schlossberg, kasım ayında yaptığı açıklamada, kendisine ciddi bir kanser türü teşhisi konduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tatiana Schlossberg Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstinaf’tan CHP kurultayı ve İstanbul İl Kongresi kararı İstinaf'tan CHP kurultayı ve İstanbul İl Kongresi kararı
3-5 liralık kör eden eğlence Şivlilik etkinliği feci bitti 3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti
Usule aykırı plastik poşete tarihi ceza geliyor Metrekare başına ödeyecekler Usule aykırı plastik poşete tarihi ceza geliyor! Metrekare başına ödeyecekler
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir İşte istenen rakam Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Hava trafiği felç 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi
İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

11:47
Yılın son bombası patladı Fenerbahçe’e seçime gidiyor
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe'e seçime gidiyor
11:43
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı
11:19
Yok böyle rekor Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor
11:04
500 yıllık gelenek Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
10:51
IMEI kayıt ücretleri yarından itibaren cep yakacak
IMEI kayıt ücretleri yarından itibaren cep yakacak
10:46
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usya’ya bakanlıktan inceleme
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usya'ya bakanlıktan inceleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2025 11:58:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Tatiana Schlossberg Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.