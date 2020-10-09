Tatvan Belediyesinin açtığı kurslara kayıtlar başladı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan Belediyesince açılan mesleki kurslar için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, kişisel eğitim ve meslek edindirme kurslarının başlatılacağı belirtildi.

Bilgi Evi ve Kültür, Sanat ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurslar için başvuruların başladığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadınlar için filografi, iğne oyası, el nakışları, ahşap boyama, makine nakışları, giyim üretim, kokulu taş ve Kur'an-ı Kerim kursları açılırken, karma kurslarımız ise ney, gitar, bağlama, ritim, ilk yardım, ön muhasebe ve halk oyunlarından oluşmaktadır."