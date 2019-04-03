Tatvan'da Kaybolan Çocuk Bulundu
1 saat önce
Tatvan ilçesinde 12 gün önce kaybolan çocuk bulundu.
Tatvan
ilçesinde 12 gün önce kaybolan çocuk bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 23 Mart
'ta Tatvan Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunan A.D'nin, İ.D isimli kardeşinin aynı günü saat 09.00 sıralarında açıköğretim kursuna gitmek için evden ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını beyan ettiği belirtildi.
Çocuğun bulunması için çalışma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, kaybolan çocuğun Ahlat
ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:56 Kaynak: AA
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