Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Kaybolan Çocuk Bulundu

Tatvan'da Kaybolan Çocuk Bulundu

1 saat önce

Tatvan ilçesinde 12 gün önce kaybolan çocuk bulundu.

Tatvan'da Kaybolan Çocuk Bulundu, System.String[]
Tatvan ilçesinde 12 gün önce kaybolan çocuk bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Mart'ta Tatvan Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunan A.D'nin, İ.D isimli kardeşinin aynı günü saat 09.00 sıralarında açıköğretim kursuna gitmek için evden ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını beyan ettiği belirtildi.

Çocuğun bulunması için çalışma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, kaybolan çocuğun Ahlat ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:56 Kaynak: AA

23 Mart, Tatvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cenk Eren ve Işın Karaca Kazanamadığı İçin Yaptırdığı Parkı Yıktıran Muhtar'a Tepki Gösterdi Seçimi Kaybeden Muhtarın Söktüğü Park Yeniden Yapıldı Oyuncu Billur Kalkavan'dan Pes Dedirten Açıklama: Sevgilimin Çocuk Yapacağı Kadını Ben Seçerim Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:13:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Kaybolan Çocuk Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]