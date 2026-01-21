Tatvan SYDV 2025'te Sosyal Yardımlara Devam Ediyor - Son Dakika
Tatvan SYDV 2025'te Sosyal Yardımlara Devam Ediyor

Tatvan SYDV 2025\'te Sosyal Yardımlara Devam Ediyor
21.01.2026 15:44
Tatvan SYDV, 2025 yılında sosyal yardımlar ve projelerle ihtiyaç sahiplerine destek sunmaya devam ediyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2025 yılı boyunca ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımların yanı sıra kadınlar, yaşlılar, engelliler ve öğrencileri kapsayan projelerle çalışmalarını sürdürdü.

Tatvan SYDV, 2025 yılında yürüttüğü yardımlar ve projelerle ilçede sosyal dayanışmayı güçlendiren önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. 2025 yılı faaliyetleri kapsamında Tatvan SYDV tarafından nakdi ve ayni yardımlar yoluyla binlerce haneye destek sağlandı. Elektrik tüketim desteği programı kapsamında 7 bin 565 haneye, kömür yardımı çerçevesinde 2 bin 877 haneye 4050 ton, doğalgaz tüketim desteği kapsamında ise 3 bin 12 haneye destek sağlandı. Yükseköğretim öğrencilerine yönelik yardımlar kapsamında ise 533 öğrenciye 2 milyon 5 bin 498 TL destek sağlandı. ADEM/SODEM teşvikleri için ise 457 bin 500 TL kaynak aktarıldı. Vakfın öz kaynaklarından yapılan ayni ve nakdi yardımlar kapsamında da 6 bin 423 haneye toplam 30 milyon 543 bin 119 TL destek verilirken; engelli ve yaşlı aylıkları, engelli yakını yardımları, eşi vefat eden kadınlara yönelik destekler, vefat yardımları, öksüz ve yetim aylıkları, muhtaç asker ve çocuklarına yönelik yardımlar ile şartlı eğitim, şartlı sağlık ve gebelik yardımları gibi merkezi yardımlar kapsamında 9 bin 17 hak sahibine 257 milyon 851 bin 779 TL ödeme yapıldı.

Tatvan SYDV, sosyal yardımların yanı sıra koruyucu, önleyici ve güçlendirici projeler ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) Projeleri ile kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı destekleniyor.

Tatvan Aile Destek Merkezi Projesi-1 kapsamında 343 genç kız ve kadına, 29 farklı kurs aracılığıyla mesleki, eğitsel ve sosyo-kültürel destek sağlanırken; Tatvan Aile Destek Merkezi Projesi-2 kapsamında ise 364 genç kız ve kadın, 31 kurs ile destekleniyor. Projelerle özellikle kırdan kente göç eden, yoksul ve dezavantajlı kadınların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik yürütülen VEFA Tatvan Projesi kapsamında ise 240 haneye hizmet veriliyor. Proje çerçevesinde, kişisel bakımını ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşların temizlik, kişisel bakım ve alışveriş gibi ihtiyaçları giderilerek, yalnızlık ve dışlanmışlık duygularının azaltılması amaçlanıyor.

Eğitim alanında yürütülen TADEM – Eğitim ve Etüt Merkezi Projesi ile Tatvan ilçe merkezinde yaşayan öğrenci ve gençlere ders çalışma, sınavlara hazırlanma ve kitap okuma imkanı sunulurken, ücretsiz materyal ve eğitim desteği sağlanıyor.

Öte yandan, Tatvan SYDV ile Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanlığı iş birliğinde yürütülen Aşevi Projesi kapsamında, ilçe merkezinde yaşayan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan 130 yaşlı ve engelli vatandaşa, pazar günü hariç her gün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Vakfın 2025 faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yürütülen faaliyetlerin sosyal devlet anlayışının sahadaki en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirtti. 2025 yılı boyunca yürütülen sosyal yardım ve projelerin yalnızca maddi destekten ibaret olmadığını vurgulayan Kaymakam Demirer, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla yürüttüğümüz çalışmalar, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmanın ötesinde; onları sosyal hayata daha güçlü şekilde dahil etmeyi, yalnızlık ve yoksunluk duygusunu azaltmayı amaçlamaktadır. Kadınlarımızdan gençlerimize, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızdan öğrencilerimize kadar toplumun her kesimine dokunan bir anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

Özellikle Aile Destek Merkezleri, VEFA Projesi, Eğitim ve Etüt Merkezi ile Aşevi Projesi gibi uygulamaların sosyal devlet anlayışının sahadaki en somut karşılıkları olduğunu kaydeden Demirer, "Bu projelerle hem bireylerin kendi ayakları üzerinde durabilmelerini destekliyor hem de devletimizin şefkatli elini vatandaşlarımıza hissettiriyoruz. Yardımlarımızı geçici çözümler olarak değil, sürdürülebilir sosyal destek mekanizmaları olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda sosyal yardımlarımız titizlikle sürdürülmekte olup, yapılan her başvuru hassasiyetle değerlendirilmektedir. Tatvan'da hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sosyal yardımlarımızı ve projelerimizi, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile vakfımızda görev yapan tüm personelimize, sahada gösterdikleri gayretli ve fedakar çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza ulaşma noktasında büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket eden vakıf personelimizin, bundan sonraki süreçte de aynı başarı ve hassasiyetle çalışmalarını sürdüreceğine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel

Tatvan SYDV 2025'te Sosyal Yardımlara Devam Ediyor
