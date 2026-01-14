TAV Lounge'ları Skytrax'tan 5 ve 4 Yıldız Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

TAV Lounge'ları Skytrax'tan 5 ve 4 Yıldız Aldı

TAV Lounge\'ları Skytrax\'tan 5 ve 4 Yıldız Aldı
14.01.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAV İşletme Hizmetleri, Skytrax 2025 değerlendirmelerinde birçok lounge ile yüksek puanlar aldı.

TAV İşletme Hizmetleri, 2025 Skytrax lounge denetimlerinde; Extime ve Primeclass markalarıyla işlettiği birçok lounge ile 5 ve 4 Yıldız derecelerine layık görüldü. Şirket tarafından New York John F. Kennedy Havalimanı'nda işletilen Capital One Lounge da 5 Yıldız alan lounge'lar arasında yer aldı.

TAV Havalimanları'nın ağırlama ve ayrıcalıklı hizmetler alanındaki iştiraki TAV İşletme Hizmetleri'nin dünya genelinde farklı lokasyonlarda işlettiği lounge'lar, Skytrax tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirme sürecinde üst seviye derecelendirmelere layık görüldü. Lounge'lar; tasarım, konfor, temizlik, yeme-içme kalitesi, hizmet hızı ve genel misafir deneyimi dahil olmak üzere 250'den fazla kriter üzerinden değerlendirildi.

TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı ve TAV İşletme Hizmetleri CEO'su Aude Ferrand değerlendirmesinde şunları söyledi:

"TAV İşletme Hizmetleri olarak yılda yaklaşık 7 milyon yolcuya, 19 ülkede, 29 havalimanında 110'dan fazla noktada hizmet sunuyoruz. Yerel ihtiyaç ve beklentileri gözetirken, her noktada aynı yüksek hizmet standardını sunma yaklaşımımızın bu şekilde takdir edilmesinden mutluluk duyuyoruz.

Misafirlerimizin bize duyduğu güven en büyük motivasyonumuz. Bu dereceler, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve profesyonelliğinin önemli bir göstergesi. Titiz ve bağımsız değerlendirmeleri için Skytrax ekibine de teşekkür ederiz. Bu objektif bakış açısı, hizmetlerimizi sürekli geliştirme hedefimizi destekliyor ve misafir deneyiminde lider olma vizyonumuzu güçlendiriyor. Havalimanı iş ortaklarımızla birlikte; konforu, çağdaş tasarımı ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışını bir araya getiren lounge deneyimleri sunmaya devam edeceğiz."

2025 Skytrax Değerlendirmesinden Öne Çıkanlar

New York John F. Kennedy Havalimanı'nda bulunan ve TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Capital One Lounge, modern tasarımı, şık atmosferi ve kişiye özel hizmet anlayışıyla 5 Yıldız aldı.

Bermuda'daki İç Hatlar ve Uluslararası Primeclass Lounge'lar ile Muscat'taki Primeclass Lounge, yüksek hizmet kalitesi ve misafir memnuniyetiyle 5 Yıldız ile değerlendirildi.

TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Paris Orly, Paris Charles de Gaulle ve Almatı Havalimanları'ndaki Extime Lounge'lar, 4 Yıldız derecesi aldı.

Paris Orly, Ankara Esenboğa, Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Riga, Üsküp, Batum, Tiflis, Bergamo ve Medine havalimanlarında bulunan Primeclass Lounge'lar, Skytrax değerlendirmeleri kapsamında 4 Yıldız derecesine layık görüldü. Şirket tarafından işletilen ve 4 Yıldız alan diğer lounge'lar arasında ise Santiago'daki Primeclass Pacifico Lounge ile Washington, D.C.'de bulunan Turkish Airlines Star Alliance Lounge da yer aldı.

Skytrax Airline Lounge Star Ratings, alanında uzman denetçiler tarafından yapılan detaylı yerinde incelemeler sonucunda verilen ve dünya genelinde lounge kalitesinin en önemli referanslarından biri olarak kabul ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Havacılık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TAV Lounge'ları Skytrax'tan 5 ve 4 Yıldız Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:55:18. #7.11#
SON DAKİKA: TAV Lounge'ları Skytrax'tan 5 ve 4 Yıldız Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.