Son Dakika Haberleri: Tavşan Dağı'na özel 'Ekolojk Köyler' projesi
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Tavşan Dağı'na özel 'Ekolojk Köyler' projesi

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Tavşan Dağı mevkisindeki Bük köyleri olarak bilinen Yukarıbük, Ortabük ve Aşağıbük köylerinin ekolojik köylere dönüştürülmesi için proje başlatıldı.

Tavşan Dağı'na özel 'Ekolojk Köyler' projesi, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Tavşan Dağı mevkisindeki Bük köyleri olarak bilinen Yukarıbük, Ortabük ve Aşağıbük köylerinin ekolojik köylere dönüştürülmesi için proje başlatıldı.

Alternatif turizm alanları kazandırmak ve özellikle doğa turizmi tutkunları için yeni bir cazibe merkezi oluşturmak amacıyla Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un talimatlarıyla Merzifon Kaymakamlığı'nca geliştirilen proje kapsamında, Merzifon ilçesi sınırlarında yer alan doğal güzelliklere sahip Tavşan Dağı mevkisindeki Bük köyleri olarak bilinen Yukarıbük, Ortabük ve Aşağıbük köylerinde ekolojik köyler oluşturulması planlanıyor.

Köylerde incelemelerde bulunan Vali Varol, mevcut bazı yapıların restorasyonuna ilişkin beraberindeki Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fatih Arslan ve diğer yetkililerle birlikte değerlendirmede bulundu.

Son yıllarda dünyada gelişim gösteren eko-köy yerleşimlerinin günlük yaşam tarzından uzaklaşmak isteyenler için, kişilerin köy sosyal hayatı içinde aktif olarak rol alabilecekleri, toplum hareketliliğinin şekillenmesine ve çeşitlenmesiyle ortak kullanım hareketinin oluşturulmasına olanak sağlayan bir yapı olduğuna dikkat çeken Vali Varol, proje ile özellikle doğa turizmi tutkunlarına yönelik yeni bir cazibe merkezi oluşturulması hedeflenmekte olduğunu belirtti. - AMASYA
Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:15 Kaynak: İHA
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