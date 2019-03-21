Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Anız Yangını Büyümeden Söndürüldü

Tavşanlı'da Anız Yangını Büyümeden Söndürüldü

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan anız yangınında kullanılmayan besi damı alan zarar gördü.

Tavşanlı'da Anız Yangını Büyümeden Söndürüldü, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan anız yangınında kullanılmayan besi damı alan zarar gördü.

Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Yangında Y.Ö.'ye ait kullanılmayan bir besi damının çatısı da kısmen yandı. Bölgeye yönlendirilen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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