Tavşanlı\'da Besilik Hayvan İthalat Çalışmaları Başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2026 yılı besilik hayvan ithalatı başvuruları kapsamında faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerine yönelik besilik hayvan kapasite tespit çalışmaları sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, başvuruda bulunan işletmeler yerinde incelenerek mevcut barınak kapasitesi, hayvan varlığı ve işletme şartları değerlendiriliyor.

Yetkililer, Türkvet sisteminde işletme kapasite bilgilerini güncellemeyen işletmelerin kapasite tespit çalışmalarına dahil edilemeyeceğini belirterek, işletme sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bilgilerini en kısa sürede güncellemeleri gerektiğini vurguladı. - KÜTAHYA