Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Tavşanlı ilçesi Çukurköy mahallesinde Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir işletmesinde 50 bin TL değerindeki malzemeleri çalan şüpheli Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin 48 saatlik görüntüyü incelemesi ardından Tepecik beldesinde boş arazide yakaladı.

Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak