Tavşanlı'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

11.01.2026 13:59
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım aksadı.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Tavşanlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kütahya genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve şehirler arası yollarda trafik akışını yavaşlattı. Kütahya-Tavşanlı kara yolunun çeşitli noktalarında kar ve gizli buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının ardından Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmalarına başladı. Trafik ekipleri, Kütahya-Tavşanlı yolunu kullanacak olan sürücüleri kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarırken; aşırı hız ve ani frenden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA

