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Tavukları zehirlenen kadın gözyaşlarına boğuldu

6 saat önce

- Tavukları zehirlenen kadın gözyaşlarına boğuldu Evinin kümesinde 21 tavuğu zehirlenen kadın o anları gözyaşları ile anlattıOSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evinin bahçesindeki kümeste baktığı tavukları zehirlenen Medine Göde, telef olan tavuklarının ardından gözyaşı döktü.

- Tavukları zehirlenen kadın gözyaşlarına boğuldu

Evinin kümesinde 21 tavuğu zehirlenen kadın o anları gözyaşları ile anlattı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evinin bahçesindeki kümeste baktığı tavukları zehirlenen Medine Göde, telef olan tavuklarının ardından gözyaşı döktü.

İlçeye bağlı Kızılömerli köyünde tarım ve hayvancılık yapan Bekir ve Medine Göde çifti, köyde bulunan evlerinin bahçesindeki kümeste besledikleri tavukların yem ve suyunu vererek Kadirli'deki evlerine gitti. Bir gün sonra köye gelen Göde çiftçi kümeste gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Kümeste ki tavukların 21 tanesi telef olup yerde yattığını gören Bekir Göde ölmüş tavuğun birini alarak Kadirli ilçesindeki veterinere götürdü. Tavuğu inceleyen veteriner tavukların zehirli bir madde verilerek zehirlendiği teşhisini koydu. Kümesteki ölü tavukların yanında gözyaşları içerisinde olayı anlatan Medine Göde, "Bu kadar da olmaz ki, böyle bir vicdansızlık olur mu. Öldüğü için ağlamıyorum. Ama böyle fırsat bulup akşamdan zehir atıp tavuklarımı öldürdükleri için ağlıyorum. Her bir tavuğa bir yumurta denir. Ben gittiğine üzülmüyorum. Ama bu şekilde yapmalarına üzülüyorum" dedi.

Eşi Bekir Göde ise "Tavukları yemledim. Sularını koydum. Akşam Kadirli'ye gittim. Akşamda Kadirli'de kaldık. Daha sonra köye geldiğimizde böyle bir durumla karşılaştık. Tavuğun birini aldım veterinere götürdüm. Veteriner bunlar zehirlenmiş dedi" şeklinde konuştu.

Bekir ve Medine Çiftçi tavuklarını zehirleyen kişi yada kişilerin bulunmasını istiyor.

Tavukları zehirlenen kadın gözyaşlarına boğuldu

Osmaniye, Sumbas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
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