Tayfun Kahraman için TMMOB'dan çağrı - Son Dakika
Tayfun Kahraman için TMMOB'dan çağrı

19.01.2026 20:44
TMMOB, Tayfun Kahraman'ın cezaevindeki sağlık sorunlarına dikkat çekerek serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - TMMOB'dan Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın cezaevinde yaralanarak hastaneye kaldırılmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bu ülkenin güzel yarınları için mücadele eden arkadaşımıza bedel ödetmeye çalışmaktan vazgeçilmelidir. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararı açık olmasına rağmen Tayfun Kahraman'ın cezaevinde olduğu her gün, her saat hukuksuzdur" ifadesi kullanıldı.

TMMOB'dan Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın cezaevinde yaralanarak hastaneye kaldırılmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi kararına uyulmalı. Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutsakları derhal serbest bırakılmalıdır" denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Birliğimize bağlı TMMOB Şehir Plancıları Odası'nda yıllar boyunca çeşitli kurullarda görev yapmış olan meslektaşımız Tayfun Kahraman, sağlık sorunları yaşamakta, MS hastası olmasına rağmen cezaevi koşullarında tutulmaktadır. Sağlık hakkı ihlal edilerek yaşamı tehlikeye atılan meslektaşımız dün cezaevinde düşme sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu ülkenin güzel yarınları için mücadele eden arkadaşımıza bedel ödetmeye çalışmaktan vazgeçilmelidir. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararı açık olmasına rağmen Tayfun Kahraman'ın cezaevinde olduğu her gün, her saat hukuksuzdur."

Kaynak: ANKA

