Tayland'da Bhumjaithai Partisi Seçimi Kazandı - Son Dakika
Dünya

Tayland'da Bhumjaithai Partisi Seçimi Kazandı

09.02.2026 10:29
Geçici Başbakan Anutin Charnvirakul'un partisi, mecliste en çok sandalyeyi kazanarak liderliği ele geçirdi.

TAYLAND'da düzenlenen genel seçimleri, geçici Başbakan Anutin Charnvirakul'un liderliğindeki muhafazakar Bhumjaithai Partisi kazandı.

Tayland basınında yer alan ve oyların yaklaşık yüzde 90'ının sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre; geçici Başbakan Anutin Charnvirakul'un Bhumjaithai Partisi, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde yaklaşık 200 sandalye kazanarak birinci parti oldu. Bu sonuçla Anutin'in başbakanlık görevine devam etmesinin yolunun açıldığı ifade edildi. Reformist Halk Partisi'nin 110 sandalye ile ikinci sırada yer aldığı kaydedildi. Eski Başbakan Thaksin Shinawatra tarafından desteklenen Pheu Thai Partisi 80 milletvekili çıkarırken, Demokrat Parti'nin ise 20 sandalyede kaldığı aktarıldı.

Bhumjaithai Partisi'nin mecliste en büyük grup olsa da tek başına hükümet kurmak için gereken 251 sandalye sayısına ulaşamadığına dikkat çekilirken, partinin seçimlerde 60 sandalye kazanan müttefiki Kla Tham Partisi ile koalisyon kurmasının beklendiği bildirildi. Zafer konuşması yapan Başbakan Anutin, "Bugünkü zafer, bize oy versin veya vermesin tüm Taylandlıların zaferidir. Halkımıza hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Seçimlerle eş zamanlı yapılan anayasa referandumunda da seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı, 2017 yılında askeri yönetim tarafından hazırlanan anayasanın değiştirilmesi yönünde oy kullandı. Bu sonuçla, yeni kurulacak hükümete anayasa değişikliği için yetki verildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

