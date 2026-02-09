Tayland'da Bhumjaithai Partisi Seçimi Kazandı - Son Dakika
Dünya

Tayland'da Bhumjaithai Partisi Seçimi Kazandı

09.02.2026 14:41
Başbakan Anutin Charnvirakul'un partisi, Tayland'da yapılan erken seçimde 193 sandalye kazandı.

(ANKARA) - Tayland'da dün yapılan erken seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Anutin Charnvirakul'un partisi Bhumjaithai Partisi, Temsilciler Meclisi'nde en çok sandalyeyi kazanarak zaferini ilan etti.

Tayland'da Meclis'in feshedilmesinin ardından dün yapılan erken genel seçimde, oyların tamamı sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi Başbakan Anutin Charnvirakul'un liderliğindeki Bhumjaithai Partisi kazandı.

Tayland medyasına göre, oyların tamamının sayılmasıyla Bhumjaithai Partisi, 500 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 193 sandalye elde etti. Bangkok'taki parti genel merkezinde gazetecilere konuşan Anutin Charnvirakul, "Seçimi birinci sırada tamamlamamız muhtemel. Bugünkü zafer, bize oy versin ya da vermesin tüm Taylandlılara aittir" dedi. Seçmenlerin partisine beklediklerinden fazlasını verdiğini belirten Anutin, "Seçmenlerimize büyük bir borcumuz var. Bunu ancak onlara ve ülkemize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Resmi rakamların netleşmesini bekleyeceğiz"

Anutin Charnvirakul, "hükümeti kurma ve kabine atamaları konusunda kesin rakamların netleşmesini beklediğini" belirterek, "Her parti, izleyeceği yolu belirlemek için kendi iç değerlendirmesini yapmalıdır. Bu nedenle şu anda resmi rakamların netleşmesini bekleyeceğiz ve ardından çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Muhalefet yenilgiyi kabul etti

Seçim öncesi anketlerde önde görülen Halk Partisi, resmi sonuçlara göre 118 sandalye ile ikinci sırada kaldı. Halk Partisi Lideri Natthaphong Ruengpanyawut, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, "Birinci olamadığımızı kabul ediyoruz. Birinci olan partiye ve hükümeti kurma hakkına saygı duyma ilkemizin arkasındayız" dedi. Natthaphong, Başbakan Anutin Charnvirakul liderliğindeki bir koalisyona katılma ihtimalini reddetti ve "rakip bir koalisyon kurma arayışına girmeyeceklerini" belirtti.

Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, hapisteki eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın desteklediği Pheu Thai Partisi ise 76 sandalye ile üçüncü sırada kaldı.

Kaynak: ANKA

