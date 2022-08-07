Ölü ya da yaralananın olmadığı olayda, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlk belirlemelere göre, binanın tadilat halindeki katında inşaat malzemelerinin yangına neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Enerji Bakanlığı, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tayland'da Enerji Bakanlığı binasında yangın çıktı - Son Dakika

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