Tayland'da Fil Dehşeti: 65 Yaşındaki Turist Öldürüldü
Tayland'da Fil Dehşeti: 65 Yaşındaki Turist Öldürüldü

03.02.2026 13:43
Khao Yai Ulusal Parkı'nda bir fil, sabah yürüyüşündeki 65 yaşındaki turisti ezerek öldürdü.

Tayland'ın merkezindeki Khao Yai Ulusal Parkı'nda yetişkin erkek fil, eşiyle yürüyüş yapan 65 yaşındaki turisti ezerek öldürdü.

Tayland'da fil dehşeti yaşandı. Ülkenin merkezindeki Khao Yai Ulusal Parkı'nda yetişkin erkek fil, eşiyle sabah yürüyüşüne çıkan 65 yaşındaki yerli turisti ezdi. Ulusal park şefi Chaiya Huayhongthong, Lopburi eyaletinden gelen yerli turistin fil Oyewan tarafından ayaklarının altında ezilerek öldürüldüğünü söyledi. Huayhongthong'a göre, park görevlileri hayvanı korkutup uzaklaştırdıktan sonra kadını kurtarmayı başardı. Chaiya Huayhongthong, "O, Oyewan tarafından öldürülen üçüncü kişi" ifadelerini kullandı.

Fil ile ne yapılacağına karar vermek üzere cuma günü bir toplantı planlandığını aktaran park şefi, "Muhtemelen ya onu başka bir yere taşıyacağız ya da davranışını değiştireceğiz" dedi.

Fil nüfusu artıyor

Ulusal Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Departmanı'na göre, turistler de dahil olmak üzere 220'den fazla kişi vahşi filler tarafından öldürüldü. Tayland'daki vahşi fil sayısı 2015'te 334 iken, geçen yıl 800'e yükseldi. Yetkililer, artan nüfusu kontrol altına almak amacıyla dişi fillere doğum kontrol aşıları uygulamaya başladı. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Tayland, turist, Çevre, Doğa, Son Dakika

