Tayland'da Hava Kirliliği Alarm Veriyor

26.01.2026 12:24
Bangkok dahil 15 bölgede hava kirliliği zararlı seviyelere ulaştı, vatandaşlar uyarıldı.

Tayland'da başkent Bangkok başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde hava kirliliğinin insan sağlığı için "ciddi derecede zararlı" seviyelere ulaştığı bildirildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland'ın Jeoenformatik ve Uzay Gelişim Ajansından (GISTDA) yapılan açıklamada, insan sağlığı için havadaki azami toz sınırının metreküpte 37,5 mikrogram olduğu ancak Bangkok dahil 15 bölgede bu miktarın metreküpte 75,2 ila 93,8 mikrogram seviyelerine çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu bölgelerde havadaki ince partiküllü madde yoğunluğunun "ciddi derecede zararlı" olarak sınıflandırıldığı ve hava kirliliğinin kırmızı seviyeye çıktığı belirtildi.

Ülkede en yüksek hava kirliliği seviyesi, metreküpte 93,8 mikrogram ile kuzeydoğudaki Nong Khai bölgesinde kaydedildi, bunu Bangkok çevresindeki Samut Songkhram, Samut Sakhon ve Pathum Thani bölgesi izledi.

Bangkok'ta hava kirliliği seviyesi, metreküpte 85,3 mikrogram olarak ölçüldü.

Ayrıca 42 bölgede de hava kirliliği metreküpte 38,5 ila 73,4 mikrogram olarak kaydedildi, "sağlığa zararlı olmaya başladı" ve turuncu seviyeye çıkarıldı.

Öte yandan, hava kalitesinin 10 bölgede orta seviyede olduğu, güneydeki Ranong ve Chumphon bölgelerinde ise metreküpte 11,4 ve 10,6 mikrogram hava kirliliği ile "çok iyi" seviyelerde ölçüldü.

Toplam 76 bölge bulunan Tayland'da yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayanlara açık havada uzun süre kalmamaları ve koruyucu maske kullanmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

