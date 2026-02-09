Tayland'da İnşaat Binası Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tayland'da İnşaat Binası Çöktü

09.02.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samut Prakan'da inşaat halinde bir bina çöktü, 4 işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland İtfaiye ve Kurtarma Biriminden yapılan açıklamada Bang Sao Thong bölgesinde inşaat halindeki binanın yerel saatle 11.45 sularında çöktüğü belirtildi.

Olay yerinden çekilen fotoğraflardan kubbeli binanın çöktüğü anlaşılıyor.

Acil durum yetkilileri, olayda yaralanan 4 işçinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.???????

Kaynak: AA

Acil Durum, Tayland, İnşaat, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da İnşaat Binası Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu Bir galibiyet daha RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

13:26
Real Madrid tek başına kaldı Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi
13:06
Arda Güler’e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:12
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 13:35:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Tayland'da İnşaat Binası Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.