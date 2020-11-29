Tayland'da muhalifler bu kez de karargah önünde gösteri düzenledi - Son Dakika

Tayland'da muhalifler bu kez de karargah önünde gösteri düzenledi

29.11.2020 18:51
Tayland'da muhalifler bu kez de karargah önünde gösteri düzenledi, System.String[]

Tayland'da bir süredir Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası etmesini ve anayasal reformlar yapılmasını isteyen hükümet karşıtı grupların protesto eylemleri sürüyor.

Tayland'da bir süredir Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası etmesini ve anayasal reformlar yapılmasını isteyen hükümet karşıtı grupların protesto eylemleri sürüyor.

Öğleden sonra toplanan 800 kadar gösterici akşama doğru 11. Piyade Alayı karargaha doğru yürüyüşe geçti.

Karargahın girişinde iki eski otobüsü ve dikenli telleri aşan göstericiler, kapıdaki çevik kuvvet polislerince durduruldu.

Polis ile protestocular arasında çatışma yaşanmazken, gösteri mekanı 11. Piyade Alayı'nın birçok nedenle sembolik önem taşıdığı ifade ediliyor.

11. Piyade Alayı, 2019'da ordu komuta zincirinden çıkarılarak doğrudan Krala bağlı Kraliyet Güvenlik Komutası'nın parçası haline getirilmişti.

Muhalifler bu adımı, sarayın, anayasal yönetime izin verilmeyecek biçimde yetki üstlenmesinin örneği olarak nitelendiriyor.

Tayland'da 1932 yılından bu yana yapılan 20 askeri darbede 11. Piyade Alayı'nın kilit öneme sahip oyunculardan biri olduğu belirtiliyor.

Tayland'da dün de hükümet karşıtı gruplar, ülkede darbe yapılacağı iddialarına tepki göstermek için sokaklara çıkmıştı.

Başkent Bangkok'taki Lat Phrao kavşağında toplanan binlerce protestocu, "Darbe Karşıtı Tatbikat" adını verdikleri gösteride, darbe karşıtı sloganlar atarak Başbakan Prayut'un istifasını istemişti.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

14 Ekim'den itibaren kitlesel hale gelen protestolar, başkent Bangkok'ta daha kalabalık sayılarda yapılmaya başlamıştı.

29 Ekim'de Başbakan Prayut, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek, hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki Başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Protesto, Başbakan, Hükümet, Tayland, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da muhalifler bu kez de karargah önünde gösteri düzenledi - Son Dakika


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