Tayland'da Okula Silahlı Baskın

Tayland'ın Songkhla eyaletinin Hat Yai kentinde bir okula baskın düzenleyerek öğretmen ve öğrencileri rehin alan saldırgan gözaltına alındı.
Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Merkez Soruşturma Bürosu, okula baskın düzenleyen silahlı saldırganın polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.
Yerel medyadaki haberlerde, saldırıda yaralanan okul müdürünün hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybettiği aktarıldı.
Polis, 19 yaşındaki saldırganın, derslerin bitimine yakın okula girdiğini, bazı öğretmen ve öğrencileri rehin aldığını açıklamıştı.
