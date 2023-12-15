Tayland nerede, hangi kıtada? Tayland başkenti neresi?

Tayland, Asya'nın gülümsemenin ve mistik atmosferin ülkesidir. 70 milyon civarındaki nüfusu, Tayland Bahtı'nın kullanımı ve renkli kültürü, ülkenin canlılığını yansıtmaktadır. Güneydoğu Asya'nın bu benzersiz ülkesi, doğa ve kültür severler için unutulmaz bir yolculuk sunmaya devam ediyor.
Tayland, Güneydoğu Asya'da Malay Yarımadası üzerinde yer alır. Kuzeyde Myanmar, batıda Laos, güneydoğuda Kamboçya ve doğuda Güney Çin Denizi ile komşudur. Tayland, Asya kıtasında konumlanmış bir ülkedir.
Tayland'ın nüfusu, yaklaşık olarak 70 milyon kişidir. Bu, etnik çeşitliliği ve kültürel zenginliği içinde barındıran bir nüfus büyüklüğüdür.
Tayland'ın resmi para birimi Tayland Bahtı'dır (THB). Tayland Bahtı, ülkede yaygın olarak kullanılan ve ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturan bir para birimidir.
Tayland'ın resmi dili Tayca'dır. Tayca, ülkede konuşulan en yaygın dil olup, eğitim sistemi ve yönetim dili olarak kullanılmaktadır.
Tayland, birçok ülke vatandaşına vize muafiyeti tanıyan bir ülkedir. Ancak, seyahat etmeyi düşündüğünüz tarihte güncel vize politikasını kontrol etmek her zaman önemlidir.
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