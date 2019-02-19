Tayvan'da Dev Fenerlerle Işık Şöleni
27 dakika önce
Bir zamanların karanlığı aydınlatması için kullanılan fenerler artık dev gösterilerin birer parçası. Tayvan'da düzenlenen 2019 Fener Festivali, her boyutta ve her şekilde fenerle karşılaşabileceğiniz bir etkinlik.
Bir zamanların karanlığı aydınlatması için kullanılan fenerler artık dev gösterilerin birer parçası. Tayvan
'da düzenlenen 2019 Fener Festivali, her boyutta ve her şekilde fenerle karşılaşabileceğiniz bir etkinlik.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:25
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