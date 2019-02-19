Son Dakika Haberleri: Tayvan'da Dev Fenerlerle Işık Şöleni

Tayvan'da Dev Fenerlerle Işık Şöleni

27 dakika önce

Bir zamanların karanlığı aydınlatması için kullanılan fenerler artık dev gösterilerin birer parçası. Tayvan'da düzenlenen 2019 Fener Festivali, her boyutta ve her şekilde fenerle karşılaşabileceğiniz bir etkinlik.

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Bir zamanların karanlığı aydınlatması için kullanılan fenerler artık dev gösterilerin birer parçası. Tayvan'da düzenlenen 2019 Fener Festivali, her boyutta ve her şekilde fenerle karşılaşabileceğiniz bir etkinlik.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:25 

Tayvan, Dünya
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