Tayvan, Çin'e ait 45 savaş uçağı ve 10 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Tayvan, Çin'e ait 45 savaş uçağı ve 10 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi

09.08.2022 15:04
Tayvan, Çin'e ait 45 savaş uçağı ve 10 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı, daha önce açıklanan 4 günlük süresinin ötesinde sürdürdüğü askeri tatbikatların 6'ncı gününde, 45 savaş uçağı ve 10 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı, daha önce açıklanan 4 günlük süresinin ötesinde sürdürdüğü askeri tatbikatların 6'ncı gününde, 45 savaş uçağı ve 10 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, Çin'in tatbikatlarının 6'ncı gününde 45 savaş uçağı ve 10 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 16'sının Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğunun belirlendiği, 8 SU-30, 4 J-16, 4 J-11 savaş uçağının boğazı ikiye ayıran itibari "orta çizgiyi" geçtiği aktarıldı.

Bakanlık, Pelosi'nin Ada'yı ziyaret ettiği 3 Ağustos'ta 27, ziyaretin ardından Ada çevresinde tatbikatın başladığı 4 Ağustos'ta ise 22 Çin savaş uçağının Tayvan çevresinde görüldüğünü, 4 Ağustos'ta Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğünü bildirmişti.

Ayrıca 5 Ağustos'ta 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin, 6 Ağustos'ta ise 20 uçak ve 14 geminin, 7 Ağustos'ta 66 uçak ve 14 geminin, 8 Ağustos'ta ise 39 uçak ve 13 geminin Ada çevresinde görüldüğü duyurulmuştu.

Çin'in 4-7 Ağustos'ta düzenleyeceğini açıkladığı tatbikatlar, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı alanlar, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.

Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava ve deniz güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi 7 Ağustos'u izleyen gece saatlerinde dolmasına rağmen, Çin ordusu tatbikatları dün ve bugün de devam ediyor. Faaliyetlerin yeri ve ne kadar süreceğine dair bilgi verilmiyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyareti

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, 2-3 Ağustos'taki ziyaretin ardından Ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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Tayvan, Çin'e ait 39 savaş uçağı ve 13 savaş gemisi tarafından abluka altında olduğunu açıkladı Tayvan, Çin'e ait 39 savaş uçağı ve 13 savaş gemisi tarafından abluka altında olduğunu açıkladı Çin, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını uyarısız sürdürüyor Çin, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını uyarısız sürdürüyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayvan, Çin'e ait 45 savaş uçağı ve 10 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan, Çin'e ait 45 savaş uçağı ve 10 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi - Son Dakika
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