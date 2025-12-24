Tayyare Fabrikası Söyleşisi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tayyare Fabrikası Söyleşisi Yapıldı

24.12.2025 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, Kayseri Tayyare Fabrikası konulu etkinlikte havacılık ve eğitim projelerini tanıttı.

Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, eski Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kayseri Tayyare Fabrikası konulu söyleşi programına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni hayata geçirdiklerini, Kayseri'de yarım kalan hikayeyi yeniden yazacaklarını belirtti.

Çok başarılı 50 öğrencinin lisede eğitime başladığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Buradan mezun olacak gençlerimiz de Selçuk Bayraktar gibi ülkemizin geleceğine yön verecek nesiller olacak. Çocukluğumda bir Tayyare Fabrikası ismi geçerdi. 'Burada uçak üretilmiş' derlerdi ama hikaye mi gerçek mi bilmezdim. Kayseri'yi nasıl kalkındırırız ile ilgili fikir alışverişinde bulunurken bir baktık ki savunma sanayinde, havacılıkta Kayseri Türkiye'de ilk temel taş. Burada uçak üretimleri olmaya başlamış ama tabii 1949-50 yılında Marshall yardımlarıyla bu uçak üretimi durmuş ve Hava İkmal Bakım Onarım Merkezi olarak devam etmiş. Hedefimiz tekrar Kayseri'nin havacılıkta, uçak üretiminde ve uçak parçalarının üretiminde söz sahibi olması."

Kayseri Tayyare Fabrikası ve Türk havacılık tarihi hakkında bilgi ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaşan eski Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin ise 1926 yılında faaliyete başlayan TOMTAŞ'ın kuruluş sürecini, Kayseri Çıraklık Okulunu, Tayyare Fabrikası'nın Kayseri'ye olan iktisadi ve kültürel etkilerini anlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Havacılık, Teknoloji, Etkinlik, Belediye, Kayseri, Güncel, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayyare Fabrikası Söyleşisi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:34:14. #7.13#
SON DAKİKA: Tayyare Fabrikası Söyleşisi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.