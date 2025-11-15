Mardin'in Artuklu ilçesinde camlarını kırarak girdikleri taziye evinin eşyalarına zarar veren iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki taziye evinin camlarını kırarak içeriye giren kişiler, sedir ve masalara zarar verdi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu olaya karıştıkları belirlenen isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Taziye Evine Saldırı: 2 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?