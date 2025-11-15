Taziye Evine Saldırı: 2 Gözaltı - Son Dakika
Taziye Evine Saldırı: 2 Gözaltı

Taziye Evine Saldırı: 2 Gözaltı
15.11.2025 22:59
Taziye Evine Saldırı: 2 Gözaltı
Mardin'de taziye evinin camlarını kırarak zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde camlarını kırarak girdikleri taziye evinin eşyalarına zarar veren iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki taziye evinin camlarını kırarak içeriye giren kişiler, sedir ve masalara zarar verdi.

TAZİYE EVİNE SALDIRDILAR, EŞYALARA ZARAR VERDİLER

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu olaya karıştıkları belirlenen isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Taziye Evine Saldırı: 2 Gözaltı

SON DAKİKA: Taziye Evine Saldırı: 2 Gözaltı - Son Dakika
