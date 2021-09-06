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Feyzioğlu: "Yargı üzerine toz konmaması lazım" - Son Dakika

Feyzioğlu: "Yargı üzerine toz konmaması lazım"

06.09.2021 14:59
Feyzioğlu:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldiProgramına Ağrı Baro Başkanı Avukat Mehmet Salih Aydın ile birlikte Ağrı Adliyesi'ni ziyaret ederek başlayan Feyzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ile görüştükten sonra avukatlarla...

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi

Programına Ağrı Baro Başkanı Avukat Mehmet Salih Aydın ile birlikte Ağrı Adliyesi'ni ziyaret ederek başlayan Feyzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ile görüştükten sonra avukatlarla bir araya geldi. Ağrı Barosu avukatlarının sorunlarını dinleyen Feyzioğlu, adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu açıklamasında avukatların mevcut sorunlarına değinerek, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak, "HSK'nın yapısı üzerine somut önerilerimiz olacak. Yargı üzerine toz konmaması lazım, yargının polemiklerin dışına taşınabilmesi lazım" dedi.

"Bugün meslektaşlarımızın en az yüzde 50'si belki yüzde 60'ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor"

Türkiye Barolar Birliği olarak öncelikli amaçlarının avukat meslektaşlarının birikmiş sorunlarını çözmek olduğunu dile getiren Feyzioğlu: "Meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek, vatandaşlarımızın yargıya ilişkin sorunlarını çözümler üretmek. Bu sorunları sahadan öğreniyoruz. Sorunu kimden öğrenirsiniz? Yaşayanlardan öğrenebilirsiniz. Sorunu kitaptan öğrenmeniz ya da aracıyla bir şekilde öğrenmeniz sağlıklı değil. Doğrudan yaşayandan öğreneceksiniz. Bunun için baro ve şehir ziyaretlerine önem veriyorum. Bugün Ağrı Barosu'nda meslektaşlarımızla buluştum. Pandemi de seyahatlerimizi azaltmıştık. İnsan Hakları Eylem Planı adım adım yürürlüğe konan, çok somut adımlar içeren plan. Onların içinde bir yerde şunun yazılmasını sağladık, insan hakkını korumasını istediğiniz avukatın insan hakkı var. Avukat insan hakkını korusun diyoruz, o avukatın da bir insan hakkı var. CMK'da, adli yardımda göreve koşan avukatın emeği, alın terinin karşılığını alabilmesi lazım. Bugün meslektaşlarımızın en az yüzde 50'si belki yüzde 60'ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor. Siz bakmayın birtakım dizilerde avukatın lüks hayatlar yaşayan kişi olarak resmedilmesine. Artan sayımız nedeniyle avukatlar çok zor durumda. 60 bin meslektaşımız 5 yıllık meslek kıdeminin altında. Bunlar hepimizin evlatları, çocukları, kardeşleri ve onların sorunlarını çözmezsek vatandaşın insan hakkını koruyacak avukatı sahipsiz bırakırsınız. Sonunda vatandaş bundan zarar görür. Bunu çözmemiz lazım. Adli yıl açılışında da dile getirdim, CMK ve adli yardım görevlendirmelerinde ödenen ücretten KDV yükünü kaldırmamamız lazım. Çünkü bu hizmet doğrudan doğruya vatandaşın menfaatine bir iş olacak. Bir ikincisi avukata yönelik şiddet aslında avukatın hakkını savunduğu vatandaşa yöneliktir. İcra mahallerinde, haciz mahallerinde zorunlu polis korumasına ilişkin kanun istiyoruz. Kanunda her şeyi hazırladık, taslağımız hazır. Yetkililerle çalıştık, bu yasama döneminde bunun kanunlaşmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'HSK'nın yapısı üzerine somut önerilerimiz olacak'

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sorulan soruya da cevap veren Feyzioğlu, "Biz kuşkusuz kapsamlı Anayasa değişikliği diyorum buna. Kapsama Anayasa değişikliği, önerisine, projesinde biz özellikle savunmanın bağımsızlığının güçlendirilmesi yargının güvenilirliğinin artırılması noktasında önerilerimizi sunuyoruz. Adli yıl açılışında da dile getirdim. HSK'nın yapısı üzerine somut önerilerimiz olacak. Yargı üzerine toz konmaması lazım, yargının polemiklerin dışına taşınabilmesi lazım. Bu amaçla önerimiz hazır, savunmanın güçlendirilmesi için, baroların etkinliğinin artırılması için önerilerimiz hazır. Biz yapıcı bir şekilde devletimizle çalışacağız, vatandaşımız için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ardından, Vali Osman Varol'u da ziyaret ettikten sonra Ağrı Barosu sosyal tesis inşaatını gezerek Başkan Mehmet Salih Aydın'dan bilgi aldı. - AĞRI

Feyzioğlu: Yargı üzerine toz konmaması lazım
Feyzioğlu: Yargı üzerine toz konmaması lazım
Feyzioğlu: Yargı üzerine toz konmaması lazım
Feyzioğlu: Yargı üzerine toz konmaması lazım
Feyzioğlu: Yargı üzerine toz konmaması lazım
Feyzioğlu: Yargı üzerine toz konmaması lazım
Feyzioğlu: Yargı üzerine toz konmaması lazım
Feyzioğlu: Yargı üzerine toz konmaması lazım
Feyzioğlu: Yargı üzerine toz konmaması lazım
Feyzioğlu: Yargı üzerine toz konmaması lazım
Feyzioğlu: Yargı üzerine toz konmaması lazım
Feyzioğlu: Yargı üzerine toz konmaması lazım

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Feyzioğlu: 'Yargı üzerine toz konmaması lazım' - Son Dakika


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