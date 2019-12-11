TBB Başkanı Metin Feyzioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBB Başkanı Metin Feyzioğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Feyzioğlu, haber, yaşam ve spor kategorisinde seçim yaptı.

Feyzioğlu, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı karelerini seçti.

Fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu dile getiren Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Haber kategorisinde tarafsız olamam. Şu çocuğun yüzündeki minnete, sevgiye bakın. Askerimizin elinde şeker var ve ona sığınmış. Dünya bu fotoğrafı görsün. Bu çocuğun gözlerinde 'çok şükür kurtuldum' hissi var. Yaşamda ise bir keçiyle bir çocuğun ilişkisi var. Bundan daha saf bir ilişki olamaz. Çok temiz bir duygu. Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle yetiştirirsek insan sevgisini öğrenecekler. Sporda da 'Çıldır Gölü'nde kış şöleni'ne oy verdim. Çıldır bizim için çok önemli."

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:35 Kaynak: AA
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