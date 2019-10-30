Son Dakika Haberleri: TBMM, ABD Temsilciler Meclisi kararını kınadı
Son Dakika Ekonomi TBMM, ABD Temsilciler Meclisi kararını kınadı

TBMM, ABD Temsilciler Meclisi kararını kınadı

1 saat önce

TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi kararları kınandı.

TBMM, ABD Temsilciler Meclisi kararını kınadı, System.String[]

TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi kararları kınandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:02 
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