TBMM, ABD Temsilciler Meclisi kararını kınadı
1 saat önce
TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi kararları kınandı.
TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi kararları kınandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:02
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