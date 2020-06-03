TBMM Adalet Komisyonu'nda, 2'nci Yargı Paketi görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Adalet Komisyonu'nda, 2'nci Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

TBMM Adalet Komisyonu, Komisyon Başkan Vekili AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Başkanlığı'nda toplandı. Komisyonda, 2'nci Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi görüşülüyor. Toplantıda konuşan teklif sahibi AK Parti'li Abdullah Güler, hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan 63 maddelik ikinci yargı paketine ilişkin komisyon üyelerine bilgi verdi. Teklifin genel üzerindeki görüşmeleri tamamlandıktan sonra maddeler üzerinden görüşmelere devam ediliyor.