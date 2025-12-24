TBMM Başkanı Aksakal'ı Kabul Etti

(TBMM) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında komisyon üyesi, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal'ı kabul etti.
