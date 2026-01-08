TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ile eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i kabul etti.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl'ü ve Ahmet Özer'i kabul ettiği bildirildi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bingöl ve Özer'i kabul etti
