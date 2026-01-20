TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" şehitlerini andı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" katliamında şehit olanları rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "20 Yanvar şehitlerini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onların fedakarlığı, Azerbaycan halkının bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olarak hafızalardaki yerini ebediyen koruyacaktır. Kardeş Azerbaycan'la sevincinde ve kederinde daima 'iki devlet, tek millet' şuuruyla omuz omuza durmaya ve kardeşliğimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.