Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop : "Bugün kadınlarımız 1930'lu yıllarda elde ettikleri haklarının çok ilerisine...
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop : 'Bugün kadınlarımız 1930'lu yıllarda elde ettikleri haklarının çok ilerisine... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop : "Bugün kadınlarımız 1930'lu yıllarda elde ettikleri haklarının çok ilerisine...

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sancaktepe'de "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" programına katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sancaktepe'de "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" programına katıldı.

TBMM Başkanı Şentop : Bugün kadınlarımız 1930'lu yıllarda elde ettikleri haklarının çok ilerisine...

Kadın Hakları Günü, Sancaktepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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