Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı şentop: daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük (2)
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Tbmm başkanı şentop: daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük (2)

29 dakika önce

NEŞET ERTAŞ'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğle namazını Ahi Evran Külliyesi'nde kıldı.

Tbmm başkanı şentop: daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük (2), System.String[]

NEŞET ERTAŞ'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğle namazını Ahi Evran Külliyesi'nde kıldı. Şentop, külliye hakkında Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan bilgi aldı. Şentop, daha sonra halk ozanı Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın, Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret ederek, dua etti, karanfil bıraktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha sonra Kırşehir Valiliği'ne geçerek, burada Valilik Özel Defteri'ni imzaladı. Bir süre Vali İbrahim Akın ile görüşen Şentop, ardından  kentten ayrıldı.
Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,


Mustafa Şentop, Neşet Ertaş, Kırşehir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:50 Kaynak: DHA
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