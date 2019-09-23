TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşı Nigmatulin ile görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Nursultan'da Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Nursultan'da Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Heyeti, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için dün akşam saatlerinde Kazakistan'ın başkenti Nursultan'a gelmişti. Şentop, bugünkü temasları kapsamında Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya geldi.
Şentop'un Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile de bir araya gelmesi bekleniyor. - NURSULTAN
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