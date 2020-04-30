TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Kut'ül Amare Zaferi' mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Kut'ül Amare Zaferi' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü kutladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın tarihimizin unutturulmaya çalışılan şanlı sayfalarından Kütü'l-Amare zaferinin 104'üncü yılı kutlu olsun. Bu önemli zaferin mimarlarından Süleyman Askeri, Nurettin ve Halil Paşalar nezdinde şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyor, Allah'tan gani gani rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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