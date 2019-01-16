Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü

TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

Yıldırım'ın makamındaki kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:08 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Hak İş, Mahmut Arslan, Politika
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