TBMM Başkanı Yıldırım'ın Kabulü
1 saat önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan
'ı kabul etti.
Yıldırım'ın makamındaki kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:08 Kaynak: AA
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