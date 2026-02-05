TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu Açıklaması

TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Adıyaman\'da konuştu Açıklaması
05.02.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, partililere hitaben yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında çok zor günler yaşandığını, bu zor günlerin üstesinden birlik beraberlik içerisinde gelindiğini söyledi.

Depremin Yunanistan büyüklüğünde bir coğrafyayı etkilediğine işaret eden Karaismailoğlu, "11 milyon nüfusun olduğu, 50 binin üzerinde vefatın gerçekleştiği acı yaşadık. Süreç planlı şekilde devam ediyor, bu yapıları ve konutları gördükçe insanın içine huzur veriyor." dedi.

Böyle bir afetin üstesinden birçok büyük devletin gelemeyeceğini kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ne Amerika ne Rusya ne İsveç ne Finlandiya gelebilirdi. Bunu sadece AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kadroları yapabilirdi. Almanya'da ufak bir sel felaketi oldu, 1 ay içinde hükümet yetkilileri sel bölgesine ulaşamadı. Böyle bir kıymetli iş yaptık, yapmaya devam ediyoruz. AK Parti'den önce de hükümetler vardı, 6 ay sürmeyen istikrarsız hükümetler vardı. Başbakanına yazar kasa fırlatılan hükümetler vardı, Allah bizleri korudu. Şu afetin olduğu zamanda böyle bir hükümet olsaydı biz hala çadırların içinde sürünüyorduk. 6 Şubat'ın sabahına daha iki saat geçmeden biz bütün bakanlarımızla ekiplerimizle buradaydık. Bütün Karayolları şantiyeleri buradaydı, zor bir süreç yaşadık."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamalara değinen Karaismailoğlu, "Gitmiş Kahramanmaraş'ta yollardan bahsediyor, gelsin Adıyaman'daki yollardan bahsetsin. Senin adamın burada, buradaki patlak yollardan bahset. Hadi gelsin Adıyaman'ın patlak yollarına da bir laf etsin bakalım. Dünyanın en büyük afetinden çıktık, Maraş'ta, Adıyaman'da deprem oldu. İzmir ve İstanbul'da deprem mi oldu? Ne oldu oranın paraları? Mahkeme iddianamelerinden yolsuzluk, rüşveti okuyoruz. İşte maalesef CHP'nin batmış olduğu zihniyet budur. Biz onlara hiç aldırmadan, onların gölgesine takılmadan vatanımızın milletimizin selameti için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milletvekili, AK Parti, Politika, Adıyaman, Ekonomi, Trabzon, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın eski kocası, karısını öldürdü Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü
Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu

20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
20:00
Beşiktaş, Kocaeli’den son anlarda 1 puanla döndü
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
18:24
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 20:28:19. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.