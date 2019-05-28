Son Dakika Haberleri: TBMM'de gerginlik
Son Dakika Politika Haber

TBMM'de gerginlik

2 saat önce

TBMM'de gerginlik çıktı.

TBMM'de gerginlik, System.String[]
TBMM'de gerginlik çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Amasya milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'in sözleri gerginlik çıkardı.

AK Parti Amasya milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, CHP'ye yönelik sözleri tartışma çıkardı. Karahocagil, CHP'ye yönelik olarak, " Adalet Partisi adayı Nuri Erdoğan ve CHP adayı Haşim İşcan. Seçim yapılır, Adalet Partisi seçimi büyük bir farkla kazanır. Bugüne kadar demokratik yolla hiçbir seçimi kazanamayan CHP hemen oyunlarına başlar. Seçimden önce başlayan hilebazlık seçimden sonra da devam eder. Halkın büyük bir teveccühüne bakmaz, türlü desise ve numaralarla Adalet Partisi adayı Nuri Erdoğan'dan başkanlık alınır, CHP'nin seçilemeyen adayı Haşim İşcan'a verilir. CHP'nin geçmiş tarihine baktığımız zaman, bu türlü düzenbazlıkları görüyoruz. CHP demek çöp, çamur, çukur demek; CHP demek, demokrasi dışı oyunlar demek; CHP demek, bileğini bükemediği başbakanı, bakanları idam etmek demek, CHP demek, Gezi olayları demek, vandalların yanında yer almak demek" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine CHP milletvekilleri Karahocagil'e tepki gösterdiler. Tepkilerin sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma beş dakika ara verdi. Daha sonra Karahocagil'e uyarı cezası verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:38 Kaynak: İHA
Adalet Partisi, Haşim İşcan, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: YSK'nın İşini Doğru Yapmamasından Dolayı Mağdurum Ekrem İmamoğlu: Selahattin Demirtaş'ın Anlayışını Beğeniyorum TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:28:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM'de gerginlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]